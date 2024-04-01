Авдотья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Москвина) Агафья Прокофьева

Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Москвина) Марья Прокофьева

Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Москвина) Орина Прокофьева

Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров

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