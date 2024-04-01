Авдотья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Москвина) Агафья Прокофьева
Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Москвина) Марья Прокофьева
Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Москвина) Орина Прокофьева
Отец ребёнка: Москвин Прокофий Федоров