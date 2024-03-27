Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыма

Фатыма

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1901

Сын: Жалялов Мясум Искандерович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Махмура Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Сагадят Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Хава Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мавжубя Мясумовна

Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close