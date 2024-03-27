Фатыма
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Жалялов Мясум Искандерович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Махмура Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Сагадят Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1912
Сын: Жалялетдинов Ахмят Искандерович
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Хава Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мавжубя Мясумовна
Отец ребёнка: Жалялетдинов Искандер Мулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
Неизвестно