Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вячеслав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1955

Дата смерти

09.05.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1981

Сын: Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.05.1986
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Причина смерти: Несчастный случай
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