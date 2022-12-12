Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1955
Дата смерти09.05.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1981
Сын: Александр
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.05.1986
Причина смерти: Несчастный случай