Антоний Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Сергей Иванов
Мать: Агафия Нестерова
Рождение ребёнка
1894
Сын: Илья Антонович
Мать ребёнка: Елизавета Филипповна
Бракосочетание
1908
Жена: Надежда Онисимова
ОБА ВТОРЫМ БРАКОМ, ЕМУ 37 ЛЕТ, ЕЙ 43. ПО ЖЕНИХУ: ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВ И ЗАХАР СТАРОВОЙТОВ
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно