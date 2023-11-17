Антоний Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антоний Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Сергей Иванов

Мать: Агафия Нестерова

Рождение ребёнка
1894

Сын: Илья Антонович

Мать ребёнка: Елизавета Филипповна

Бракосочетание
1908

Жена: Надежда Онисимова

Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
ОБА ВТОРЫМ БРАКОМ, ЕМУ 37 ЛЕТ, ЕЙ 43. ПО ЖЕНИХУ: ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВ И ЗАХАР СТАРОВОЙТОВ
Место жительства
Неизвестно
Колесники, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
Неизвестно
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