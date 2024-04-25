Смирнова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Смирнова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Петр Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Рождение ребёнка
1874 или 1875

Сын: Смирнов Алексей Федорович

Отец ребёнка: Смирнов Федор

Смерть
Неизвестно

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