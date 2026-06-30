Von Veh (Комелова) Nn Михайловна
женский, родилась 1889
Супруги
Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)12.04.1888 г.р.
Дети
Von Veh Андрей Фёдорович25.07.1912 г.р.
(Von Veh) Марианна Фёдоровна25.02.1914 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1911
Рождение ребёнка
25.07.1912
Отец ребёнка: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)
Рождение ребёнка
25.02.1914
Дочь: (Von Veh) Марианна Фёдоровна
Отец ребёнка: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)