Von Veh (Комелова) Nn Михайловна 1889 — найти родственников по фамилии на Familio

Von Veh (Комелова) Nn Михайловна

Автор
ВК
Костромитин В.

женский, родилась 1889

Супруги
Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)12.04.1888 г.р.
Дети
Von Veh Андрей Фёдорович25.07.1912 г.р.
(Von Veh) Марианна Фёдоровна25.02.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно

Развод
Неизвестно

Муж: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)

Бракосочетание
26.09.1911

Муж: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)

Рождение ребёнка
25.07.1912

Сын: Von Veh Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)

Рождение ребёнка
25.02.1914

Дочь: (Von Veh) Марианна Фёдоровна

Отец ребёнка: Von Veh Fritz Владимирович (Вольдемарович)

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