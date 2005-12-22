Некипелова (Некипелова) Анастасия Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некипелова (Некипелова) Анастасия Аркадьевна

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Место рождения

Казахстан, Кустанайская область, Затобольский район, с. Ломоносовка

Дата рождения

05.01.1928

Дата смерти

22.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан, Кустанайская область, Затобольский район, с. Ломоносовка
Бракосочетание
15.10.1999

Муж: Никулин Николай Павлович

Асбест, Асбестовский, Свердловская область
Смерть
22.12.2005
Асбест, Асбестовский, Свердловская область
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