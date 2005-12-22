Некипелова (Некипелова) Анастасия Аркадьевна
Место рожденияКазахстан, Кустанайская область, Затобольский район, с. Ломоносовка
Дата рождения05.01.1928
Дата смерти22.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахстан, Кустанайская область, Затобольский район, с. Ломоносовка
Бракосочетание
15.10.1999
Смерть
22.12.2005