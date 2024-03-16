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Ефрем Тимофеев

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.05.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1820 ст.

Отец: Тимофей Кузьмин

Мать: Анна Кириллова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
25.01.1839 ст.

Жена: Анастасия Сергеева

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.02.1841 ст.

Дочь: Агафья Ефремова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1843 ст.
Отдан в рекруты, в 1843 году
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.

Дочь: Степанида Ефремова

Мать ребёнка: Анастасия Сергеева

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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