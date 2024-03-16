Ефрем Тимофеев
Место рождения
Дата рождения22.05.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1820 ст.
Отец: Тимофей Кузьмин
Мать: Анна Кириллова
Бракосочетание
25.01.1839 ст.
Жена: Анастасия Сергеева
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.02.1841 ст.
Дочь: Агафья Ефремова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Военная служба
С 1843 ст.
Отдан в рекруты, в 1843 году
Рождение ребёнка
21.11.1843 ст.
Дочь: Степанида Ефремова
Мать ребёнка: Анастасия Сергеева
Смерть
Неизвестно