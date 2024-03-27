Бакирова Хасби
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бакиров Хамза
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
1938
Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно