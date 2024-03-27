Бакирова Хасби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакирова Хасби

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакиров Хамза

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Хамза

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Хамза

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бакиров Хамза

Смерть
1985
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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