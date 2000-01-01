Строев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Строев Михаил Романович
Мать: Строева Анна Павловна
Рождение ребёнка
05.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно