Строев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Строев Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Строев Михаил Романович

Мать: Строева Анна Павловна

Рождение ребёнка
05.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Новосибирск, Новосибирская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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