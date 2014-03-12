Садылханов Изерхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садылханов Изерхан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садылханова Руман Изерхановна

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садылханова Нурсет Изерхановна

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садылханова Сейжан Изерхановна

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садылханова Матуса Изерхановна

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садылханов Ваха Изерханович

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садылханов Вахирсолт Изерханович

Мать ребёнка: Садылханова Байанат

Смерть
Неизвестно
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