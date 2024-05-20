Сисецкий Михаил Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1986
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1986
Отец: Сисецкий Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2021
Дочь: Сисецкая Майя Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2022
Дочь: Сисецкая Таисия Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.2024
Дочь: Сисецкая Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности