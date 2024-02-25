Ахметзянов Зинур Мударисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхметзянов Зинур Мударисович

Ахметзянов Зинур Мударисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1922

Дата смерти

21.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1922

Отец: Ахметзянов Мударис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1946

Дочь: Сулейманова Тагира Зинуровна

Мать ребёнка: Ахметзянова Зайтуна Низамовна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.01.1950

Дочь: Якупова Флюра Зинуровна

Мать ребёнка: Ахметзянова Зайтуна Низамовна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ахметзянова Зайтуна Низамовна

Смерть
21.08.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close