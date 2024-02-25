Ахметзянов Зинур Мударисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1922
Дата смерти21.08.1990
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1922
Отец: Ахметзянов Мударис
Рождение ребёнка
02.10.1946
Дочь: Сулейманова Тагира Зинуровна
Мать ребёнка: Ахметзянова Зайтуна Низамовна
Рождение ребёнка
29.01.1950
Дочь: Якупова Флюра Зинуровна
Мать ребёнка: Ахметзянова Зайтуна Низамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.08.1990