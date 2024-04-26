Воронин Николай
Место рожденияВахтана, Россия
Дата рождения1914
Дата смерти?.01.1977
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронин ?
Развод
Неизвестно
Жена: Воронина (Дурнева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронин Николай
Мать ребёнка: Воронина (Дурнева) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина (Дурнева) Анна
Рождение ребёнка
19.03.1938
Сын: Воронин Владимир
Мать ребёнка: Воронина (Дурнева) Анна
Смерть
?.01.1977