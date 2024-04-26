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Воронин Николай

Место рождения

Вахтана, Россия

Дата рождения

1914

Дата смерти

?.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Воронин Александр

Мать: Воронина (Смирнова) Акилина (Акулина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронин ?

Развод
Неизвестно

Жена: Воронина (Дурнева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронин Николай

Мать ребёнка: Воронина (Дурнева) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина (Дурнева) Анна

Рождение ребёнка
19.03.1938

Сын: Воронин Владимир

Мать ребёнка: Воронина (Дурнева) Анна

Смерть
?.01.1977

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