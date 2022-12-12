Жуковский Павел Васильевич
Место рожденияФранкфурт-на-Майне
Дата рождения1845
Дата смерти1912
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Франкфурт-на-Майне
Место жительства
Неизвестно
Германия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Италия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Веймар