Жуковский Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуковский Павел Васильевич

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Место рождения

Франкфурт-на-Майне

Дата рождения

1845

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Франкфурт-на-Майне
Место жительства
Неизвестно
Германия
Место жительства
Неизвестно
Франция
Место жительства
Неизвестно
Италия
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1912
Веймар
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