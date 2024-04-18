Маханьков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маханьков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.2007

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.2009

Дочь: Маханькова Алина Алексанровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
10.05.2011

Дочь: Маханькова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пионерский, Пионерский, Калининградская область

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