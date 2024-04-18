Маханьков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.2007
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.2009
Дочь: Маханькова Алина Алексанровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
10.05.2011
Дочь: Маханькова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пионерский, Пионерский, Калининградская область