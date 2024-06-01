Котельникова Феодосия Ивановна
Место рожденияд.Мартынова, Юсьвинская волость
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Котельников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Мария Михеевна
Отец ребёнка: Баяндин Михей Саввич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
17.03.1827
Муж: Баяндин Михей Саввич
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.303, С.292 - МК
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Баяндина Дарья Михеевна
Отец ребёнка: Баяндин Михей Саввич
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно