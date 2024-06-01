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Котельникова Феодосия Ивановна

Место рождения

д.Мартынова, Юсьвинская волость

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Котельников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Мария Михеевна

Отец ребёнка: Баяндин Михей Саввич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Бракосочетание
17.03.1827

Муж: Баяндин Михей Саввич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.303, С.292 - МК
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Баяндина Дарья Михеевна

Отец ребёнка: Баяндин Михей Саввич

ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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