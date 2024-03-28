Ильинова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинова Ирина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатов Алексей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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