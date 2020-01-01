Селезенев Иван Прокопьевич
Место рожденияКировская обл., Котельничский р-н
Дата рождения23.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1902
Кировская обл., Котельничский р-н
Военная служба
?.05.1924
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы"
Военная награда
21.02.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г"
Военная награда
31.05.1945
Орден Отечественной Войны II степени
Военная награда
05.05.1946
Орден Красного Знамени | Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красного Знамени
Военная награда
17.05.1951
Орден Ленина
Место жительства
1980
г. Горький Нижегородская обл.
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
45 автоп СВГК
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно