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Селезенев Иван Прокопьевич

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Место рождения

Кировская обл., Котельничский р-н

Дата рождения

23.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1902

Отец: Селезенев Прокопий Андреевич

Мать: Селезенева Александра Васильевна

Кировская обл., Котельничский р-н
Военная служба
?.05.1924
Военная награда
01.05.1944
Медаль «За оборону Москвы"
Военная награда
21.02.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой отечественной войне 1941-1945 г"
Военная награда
31.05.1945
Орден Отечественной Войны II степени
Военная награда
05.05.1946
Орден Красного Знамени | Кто наградил: Президиум ВС СССР Наименование награды: Орден Красного Знамени
Военная награда
17.05.1951
Орден Ленина
Место жительства
1980
г. Горький Нижегородская обл.
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
45 автоп СВГК
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезенева Александра Ивановна

Образование
Неизвестно
Грамотный
Смерть
Неизвестно
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