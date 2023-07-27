Степанов Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1985

Пол

Мужской

Отец

1936 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1985

Отец: Степанов Василий Васильевич

Мать: Юлия Александровна

Рождение ребёнка
26.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
18.06.2019

Дочь: Степанова Дарина Васильевна

Мать ребёнка: Кукушкина Мария Сергеевна

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