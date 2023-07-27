Степанов Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1985
Отец: Степанов Василий Васильевич
Мать: Юлия Александровна
Рождение ребёнка
26.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
18.06.2019
Дочь: Степанова Дарина Васильевна
Мать ребёнка: Кукушкина Мария Сергеевна