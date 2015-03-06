Окольничников Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения28.03.1929
Дата смерти06.03.2015
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929
Рождение ребёнка
26.12.1950
Сын: Окольничников Виктор Викторович
Мать ребёнка: Окольничникова Елена Дмитриевна
Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Окольничникова Елена Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.01.1959
Рождение ребёнка
24.04.1963
Рождение ребёнка
17.09.1968
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.03.2015