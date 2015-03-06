Окольничников Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольничников Виктор Иванович

Место рождения

Тулун, город Тулун, Иркутская область

Дата рождения

28.03.1929

Дата смерти

06.03.2015

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Жена

1937 г.р.

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1929

Отец: Окольничников Иван Петрович

Мать: Окольничникова Надежда Николаевна

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Рождение ребёнка
26.12.1950

Сын: Окольничников Виктор Викторович

Мать ребёнка: Окольничникова Елена Дмитриевна

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
12.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Окольничникова Елена Дмитриевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
24.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Федоровна

Рождение ребёнка
17.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Федоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Окольничникова Елена Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
06.03.2015
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
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