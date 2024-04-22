Богданенко (Слюсарь) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданенко (Слюсарь) Тамара

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

14.05.1958

Дата смерти

10.10.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.1984

Сын: Богданенко Максим

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.10.1984
Причина смерти: Медицинская проблема умерла после кесарева сечения при родах.
Похороны
Неизвестно
ш-та Ленина
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