Богданенко (Слюсарь) Тамара
Место рождения
Дата рождения14.05.1958
Дата смерти10.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1958
Бракосочетание
08.07.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.1984
Сын: Богданенко Максим
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.10.1984
Причина смерти: Медицинская проблема умерла после кесарева сечения при родах.
Похороны
Неизвестно
ш-та Ленина