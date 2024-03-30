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Мушарин Владислав Евгеньевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1999 г.р.

Дети

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.2021

Сын: Мушарин Дамир Владиславович

Мать ребёнка: Мушарина Диана Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мушарина Диана Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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