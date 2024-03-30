Мушарин Владислав Евгеньевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.2021
Сын: Мушарин Дамир Владиславович
Мать ребёнка: Мушарина Диана Дмитриевна
Образование
С ?.09.? по Неизвестно
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина. Факультет: —. Форма обучения: —. Программа: Бакалавриат.
Бракосочетание
Неизвестно