Глушков Ларион
Место рожденияпоч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Дата рождения1590
Дата смерти1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590
Отец: Глушков Тимофей
Мать: не указана
поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
Около 1612
Сын: Глушков Никита
Мать ребёнка: не указана
поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1612
Сын: Глушков Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1625
Сын: Глушков Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глушков Аверкий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1660