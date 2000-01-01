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Глушков Ларион

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Место рождения

поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда

Дата рождения

1590

Дата смерти

1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1560 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1590

Отец: Глушков Тимофей

Мать: не указана

поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
Около 1612

Сын: Глушков Никита

Мать ребёнка: не указана

поч. Тимошки Глушкова Юрьевской области Котельнического уезда
Рождение ребёнка
1612

Сын: Глушков Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1625

Сын: Глушков Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глушков Аверкий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1660
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