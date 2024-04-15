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Ковтуненко Филипп Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1932

Сын: Ковтуненко Иван Филиппович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна

Рождение ребёнка
03.08.1938

Сын: Ковтуненко Владимир Филиппович

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна

Рождение ребёнка
10.12.1941

Дочь: Ерошина (Ковтуненко) Светлана Филипповна

Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна

Смерть
1941

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