Ковтуненко Филипп Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1932
Сын: Ковтуненко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна
Рождение ребёнка
03.08.1938
Сын: Ковтуненко Владимир Филиппович
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна
Рождение ребёнка
10.12.1941
Дочь: Ерошина (Ковтуненко) Светлана Филипповна
Мать ребёнка: Ковтуненко (Гусак) Оксана Прокоповна
Смерть
1941