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(Ильиных) Варвара Филипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1786 ст.

Дочь: Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.01.1788 ст.

Сын: Ильиных Григорий Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.07.1789 ст.

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Улияна Егоровна

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.

Сын: Ильиных Афонасий Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.06.1801 ст.

Сын: Ильиных Федор Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.

Сын: Ильиных Тихон Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.06.1805 ст.

Сын: Ильиных Андрей Егорович

Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
18.10.1833 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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