(Ильиных) Варвара Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1786 ст.
Дочь: Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
23.01.1788 ст.
Сын: Ильиных Григорий Егорович
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
22.07.1789 ст.
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Улияна Егоровна
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
27.04.1797 ст.
Сын: Ильиных Афонасий Егорович
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
02.06.1801 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
18.06.1803 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Рождение ребёнка
24.06.1805 ст.
Отец ребёнка: Ильиных Егор Афанасиевич
Место жительства
18.10.1833 ст.