Поздняков Григорий Архипович
Место рожденияКалининская обл., Невельский р-н
Дата рождения1904
Дата смерти31.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Поздняков Архип
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Саша
Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична
Захоронение (военное)
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
272 дивизия 1063 сп
Рождение ребёнка
29.12.1929
Сын: Поздняков Лёня
Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
23.10.1933
Дочь: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична
Рождение ребёнка
13.06.1938
Сын: Поздняков Виктор
Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична
Попал в плен (военное)
29.09.1941
Концлагерь
31.12.1941
Лагерь № 23 Лагерный номер OJ-26
Смерть
31.12.1942