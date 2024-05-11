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Поздняков Григорий Архипович

Место рождения

Калининская обл., Невельский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

31.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Поздняков Архип

Мать: Позднякова-Аглашкина Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позднякова Мария Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Саша

Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична

Захоронение (военное)
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
272 дивизия 1063 сп
Рождение ребёнка
29.12.1929

Сын: Поздняков Лёня

Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична

Рождение ребёнка
23.10.1933

Дочь: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична

Рождение ребёнка
13.06.1938

Сын: Поздняков Виктор

Мать ребёнка: Позднякова Мария Фоминична

Попал в плен (военное)
29.09.1941
Концлагерь
31.12.1941
Лагерь № 23 Лагерный номер OJ-26
Смерть
31.12.1942

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