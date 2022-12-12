Мухина Вера Игнатьевна
Место рожденияРига
Дата рождения01.07.1889
Дата смерти06.10.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рига
Место жительства
С 1912 по 1914
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
06.10.1953