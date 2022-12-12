Мухина Вера Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Вера Игнатьевна

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Место рождения

Рига

Дата рождения

01.07.1889

Дата смерти

06.10.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига
Место жительства
С 1912 по 1914
Париж, Франция
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
06.10.1953
Москва, город федерального значения Москва
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