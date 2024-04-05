Sowa Tomasz 15.10.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Sowa Tomasz

Место рождения

Przyjmy/Poręba akt 160/1886

Дата рождения

15.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886

Отец: Sowa Stanisław

Мать: Sowa (Zawadzka) Józefa

Przyjmy/Poręba akt 160/1886
Бракосочетание
20.02.1911

Жена: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 25/1911
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: (Sowa) Rozalia (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba
Рождение ребёнка
13.12.1911

Дочь: (Sowa) Józefa (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 214/1911
Рождение ребёнка
18.02.1913

Дочь: (Sowa) Marianna (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 31/1913
Рождение ребёнка
18.02.1913

Дочь: (Sowa) Rozalia (Z Bliźniąt)

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 30/1913
Рождение ребёнка
23.03.1914

Дочь: (Sowa) Stanisława

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 59/1914
Рождение ребёнка
24.07.1916

Дочь: Puścion (Sowa) Anna

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 111/1916
Рождение ребёнка
28.01.1918

Дочь: (Sowa) Wiktoria

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 18/1818
Рождение ребёнка
26.05.1920

Сын: Sowa Wincenty

Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa

Przyjmy/Poręba akt 100/1920
Смерть
Неизвестно

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