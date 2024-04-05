Sowa Tomasz
Место рожденияPrzyjmy/Poręba akt 160/1886
Дата рождения15.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1886
Отец: Sowa Stanisław
Мать: Sowa (Zawadzka) Józefa
Przyjmy/Poręba akt 160/1886
Бракосочетание
20.02.1911
Жена: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 25/1911
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: (Sowa) Rozalia (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba
Рождение ребёнка
13.12.1911
Дочь: (Sowa) Józefa (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 214/1911
Рождение ребёнка
18.02.1913
Дочь: (Sowa) Marianna (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 31/1913
Рождение ребёнка
18.02.1913
Дочь: (Sowa) Rozalia (Z Bliźniąt)
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 30/1913
Рождение ребёнка
23.03.1914
Дочь: (Sowa) Stanisława
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 59/1914
Рождение ребёнка
24.07.1916
Дочь: Puścion (Sowa) Anna
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 111/1916
Рождение ребёнка
28.01.1918
Дочь: (Sowa) Wiktoria
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 18/1818
Рождение ребёнка
26.05.1920
Сын: Sowa Wincenty
Мать ребёнка: Sowa (Wojkowska) Ewa
Przyjmy/Poręba akt 100/1920
Смерть
Неизвестно