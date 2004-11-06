Неретина (Буйновская) Аделина Феликсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неретина (Буйновская) Аделина Феликсовна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

03.08.1925

Дата смерти

06.11.2004

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925

Отец: Буйновский Феликс Болеславович

Мать: Бейвель Надежда Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неретин Николай Александрович

Рождение ребёнка
12.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Неретин Николай Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.2004
луганск, Луганская область Ukraine
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