Неретина (Буйновская) Аделина Феликсовна
Место рождения
Дата рождения03.08.1925
Дата смерти06.11.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1925
Рождение ребёнка
07.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неретин Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Неретин Николай Александрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
06.11.2004
луганск, Луганская область Ukraine