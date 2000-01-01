Ева (Eva) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ева (Eva)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1683

Сын: Рихтер Николаус

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Генрих

Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
1687

Сын: Рихтер Иоганнес Георг

Отец ребёнка: Рихтер Иоганнес Генрих

Неэвиллер-пре-Лотербур, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рихтер Иоганнес Генрих

Смерть
Неизвестно
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