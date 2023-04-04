Семерницкая (Кац) Маня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерницкая (Кац) Маня

Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кац Евзер (Александр)

Мать: скрыто настройками приватности

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семерницкий Абрам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семерницкий Абрам

Смерть
Неизвестно

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