Семерницкая (Кац) Маня
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кац Евзер (Александр)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семерницкий Абрам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семерницкий Абрам
Смерть
Неизвестно