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Каримов Тельман

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1941

Дата смерти

Около 1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1970
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
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