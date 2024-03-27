Каримов Тельман
Место рождения
Дата рожденияОколо 1941
Дата смертиОколо 1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1941
Рождение ребёнка
18.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1970
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ахангаран, Ташкентская область, Узбекская ССР