Лебедев Лаврентий Игнатьев
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Лаврентий Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Дометий Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Ерофей Лаврентьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно