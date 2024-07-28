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Лебедев Лаврентий Игнатьев

Место рождения

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Лаврентий Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Дометий Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Иван Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Ерофей Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Вершинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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