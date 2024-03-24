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Нечаев Анатолий

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

04.10.1913

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1913

Отец: Нечаев Михаил

Мать: Нечаева (Туркина) Мария

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нечаева Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Владимир Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Нечаев Леонид Анатольевич

Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Митрофановна

Смерть
2007
Похороны
Неизвестно

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