Нечаев Анатолий
Место рождения
Дата рождения04.10.1913
Дата смерти2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1913
Отец: Нечаев Михаил
Мать: Нечаева (Туркина) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Владимир Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Нечаев Леонид Анатольевич
Мать ребёнка: Нечаева Екатерина Митрофановна
Смерть
2007
Похороны
Неизвестно