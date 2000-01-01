Афимья Маркова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Маркова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Сын: Дегтярёв Афонасий Данилов

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Дочь: Дегтярёва Марфа Данилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Дегтярёва Авдотья Данилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819

Дочь: Дегтярёва Анна Данилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Дочь: Дегтярёва Акулина Данилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Дегтярёва Дарья Данилова

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832

Сын: Дегтярёв Михаил Данилов

Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дегтярёв Данила Васильев

Смерть
Неизвестно
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