Афимья Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Сын: Дегтярёв Афонасий Данилов
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Дочь: Дегтярёва Марфа Данилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Дегтярёва Авдотья Данилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1819
Дочь: Дегтярёва Анна Данилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Дочь: Дегтярёва Акулина Данилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Дегтярёва Дарья Данилова
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832
Отец ребёнка: Дегтярёв Данила Васильев
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно