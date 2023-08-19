Ефимова (Липина) Нина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Липина) Нина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Липин Владимир Дмитриевич

Мать: Липина (Филимошкина) Прасковья Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефимов Александр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Марина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Татьяна

Отец ребёнка: не указан

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