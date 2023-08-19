Ефимова (Липина) Нина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефимов Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Марина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Татьяна
Отец ребёнка: не указан