Федотова Фёкла Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Агрипина Макеевна
Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Макеевна
Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus