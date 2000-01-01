Федотова Фёкла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Фёкла Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Федотов Влас Макеевич

Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Агрипина Макеевна

Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Макеевна

Отец ребёнка: Федотов Макей Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
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