Кармашева (Карпова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Карпов Иван Климентьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1823
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Кармашев Максим Григорьевич
Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Хапова (Хапова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Хапова (Хапова) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич
Смерть
Неизвестно