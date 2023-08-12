Кармашева (Карпова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кармашева (Карпова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Карпов Иван Климентьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1823

Муж: Хапов Григорий Савельевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Кармашев Максим Григорьевич

Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Хапова (Хапова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Хапова (Хапова) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Хапов Григорий Савельевич

Смерть
Неизвестно

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