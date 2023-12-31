Солущева Просковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солущева Просковья

Место рождения

Полковая слобода

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1704

Сын: Солущев Киприян Киреев

Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1706

Сын: Солущев Гаврила Киреев

Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1708

Сын: Солущев Марк Киреев

Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1710

Сын: Солущев Илья Киреев

Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов

Полковая слобода
Рождение ребёнка
1718

Сын: Солущев Иван Киреев

Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов

Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солущев Кирей Иванов

Смерть
Неизвестно
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