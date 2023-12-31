Солущева Просковья
Место рожденияПолковая слобода
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1708
Сын: Солущев Марк Киреев
Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1710
Сын: Солущев Илья Киреев
Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов
Полковая слобода
Рождение ребёнка
1718
Сын: Солущев Иван Киреев
Отец ребёнка: Солущев Кирей Иванов
Полковая слобода
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солущев Кирей Иванов
Смерть
Неизвестно