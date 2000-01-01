Абрамова (Дегтярева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Дегтярева) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ладыгина Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Абрамов Анатолий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Анатолий Яковлевич

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