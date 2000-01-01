Абрамова (Дегтярева) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ладыгина Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Абрамов Анатолий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Анатолий Яковлевич