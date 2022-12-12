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Спицын Ипатий Евфимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Спицын Евфимий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1792

Жена: Спицына София

Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетель: Петр Ивлев
Рождение ребёнка
1798

Сын: Спицын Моисей Ипатьевич

Мать ребёнка: Спицына София

Рождение ребёнка
1803

Сын: Спицын Иван Ипатьевич

Мать ребёнка: Спицына София

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Спицына Дарья Ипатьевна

Мать ребёнка: Спицына София

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Спицына Агафья Ипатьевна

Мать ребёнка: Спицына София

Смерть
1833
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