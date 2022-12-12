Спицын Ипатий Евфимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Спицын Евфимий
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1792
Жена: Спицына София
Верхнее Чуево, Уваровский муниципальный район, Тамбовская область
Свидетель: Петр Ивлев
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Спицына София
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Спицына София
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Спицына Дарья Ипатьевна
Мать ребёнка: Спицына София
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Спицына Агафья Ипатьевна
Мать ребёнка: Спицына София
Смерть
1833