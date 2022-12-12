Мясникова (Мясникова) Пелагея Уаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1865 ст.
Дата смерти19.02.1867 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865 ст.
Крещение
07.10.1865 ст.
Смерть
19.02.1867 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
Похороны
22.02.1867 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан