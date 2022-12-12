Мясникова (Мясникова) Пелагея Уаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова (Мясникова) Пелагея Уаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1865 ст.

Дата смерти

19.02.1867 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1841 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1865 ст.

Отец: Мясников Уар Савельевич

Мать: Мясникова Александра Сильвестрова

Крещение
07.10.1865 ст.
Смерть
19.02.1867 ст.
Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Причина смерти: от младенческой
Похороны
22.02.1867 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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