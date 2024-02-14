Марвя Третья Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марвя Третья Жена

Место рождения

Нурлаты

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мухаметкулов Хусеин

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Мухаметкулова) Миса

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мухаметкулов Гайнетдин

Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул

Смерть
Неизвестно

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