Марвя Третья Жена
Место рожденияНурлаты
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мухаметкулов Хусеин
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Мухаметкулова) Миса
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Султанов Мухаметкул
Смерть
Неизвестно