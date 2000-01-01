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Селиванов Ярослав Андреевич
Селиванов Ярослав Андреевич
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Место рождения
г.Владимир
Дата рождения
18.10.1085
Пол
Мужской
Отец
Селиванов Андрей Вячеславович
Мать
Селиванова Елена Валерьевна
1966 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1085
Отец:
Селиванов Андрей Вячеславович
Мать:
Селиванова Елена Валерьевна
г.Владимир
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