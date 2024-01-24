Степанова Антонина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова Антонина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захар Пиманыч

Мать: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дочь

Отец ребёнка: Степанов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Степанов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Спетанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Степанов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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