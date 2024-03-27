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(Акаева) Хакима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

22.10.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ахтямов Мухаммадзариф

Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Рождение ребёнка
10.10.1840

Сын: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович

Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Ахтямова) Кабира

Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.02.1854

Дочь: (Ахтямова) Хамида

Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
22.10.1881
Причина смерти: внутриполостная патология
Рождение ребёнка
25.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно

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