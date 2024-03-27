(Акаева) Хакима
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смерти22.10.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Рождение ребёнка
10.10.1840
Сын: Ахтямов Фейсхан J-M172 Ахтямович
Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Ахтямова) Кабира
Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Рождение ребёнка
06.02.1854
Дочь: (Ахтямова) Хамида
Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Смерть
22.10.1881
Причина смерти: внутриполостная патология
Рождение ребёнка
25.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саглуков Ахтям J2A-Y770R
Похороны
Неизвестно