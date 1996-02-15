(Gevorgyan) Lena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Gevorgyan) Lena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1996

Отец: не указан

Мать: Nara

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Sevan

Отец ребёнка: не указан

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