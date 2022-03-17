Леус Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения07.09.1941
Дата смерти17.03.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941
Рождение ребёнка
17.02.1969
Дочь: Леус Елена Андреевна
Мать ребёнка: Леус Елена Александровна
Рождение ребёнка
19.10.1972
Мать ребёнка: Леус Елена Александровна
Рождение ребёнка
19.05.1976
Дочь: Селеванова Марина Андреевна
Мать ребёнка: Леус Елена Александровна
Смерть
17.03.2022
Причина смерти: Инсульт