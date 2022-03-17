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Леус Андрей Александрович

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Место рождения

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

07.09.1941

Дата смерти

17.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомихайловка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
17.02.1969

Дочь: Леус Елена Андреевна

Мать ребёнка: Леус Елена Александровна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.10.1972

Сын: Леус Александр Андреевич

Мать ребёнка: Леус Елена Александровна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
19.05.1976

Дочь: Селеванова Марина Андреевна

Мать ребёнка: Леус Елена Александровна

Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Смерть
17.03.2022
Екатеринославка, Октябрьский муниципальный район, Амурская область
Причина смерти: Инсульт
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