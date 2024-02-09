Акилина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил

Рождение ребёнка
1815

Сын: Илларион Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1820

Сын: Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1849
Кевятозеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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